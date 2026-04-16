В Челябинске задержали 17‑летнего вандала за запрещенные рисунки в подъезде

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 17‑летнего челябинца. Парень разрисовал стены подъезда жилого дома запрещенной символикой, сообщили в пресс-службе полиции.



Дома у подростка провели обыск. У него изъяли компьютер и телефон.



В отделе полиции «Ленинский» расследуют уголовное дело по статье «Вандализм». Проводятся следственные действия для установления мотивов.