Сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали 17‑летнего челябинца. Парень разрисовал стены подъезда жилого дома запрещенной символикой, сообщили в пресс-службе полиции.

Дома у подростка провели обыск. У него изъяли компьютер и телефон.

В отделе полиции «Ленинский» расследуют уголовное дело по статье «Вандализм». Проводятся следственные действия для установления мотивов.