Без еды и воды: Росгвардейцы Челябинской области спасли кота

Животное почти сутки не могло спуститься с берёзы.

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Южноуральские Росгвардейцы вернули хозяевам кота, почти на сутки застрявшего на дереве. Сотрудники вневедомственной охраны спасли животное в Кунашакском районе.



Заметила его специалист отдела кадров Росгвардии, когда возвращалась домой с работы. Женщина увидела, что кот не может сам слезть с дерева, а от прохожих узнала, что в плену у берёзы животное находится уже почти сутки.

«Сотрудник вневедомственной охраны обратилась за помощью к своим коллегам. Росгвардейцы незамедлительно отреагировали, привезли специальное снаряжение, с помощью которого один из них взобрался на дерево и аккуратно спустил измученное животное вниз»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Росгвардии.

Позже нашлась и хозяйка кота. Выяснилось, что хвостатого зовут Перс. Девушка поблагодарила всех, кто участвовал в его спасении и пообещала тщательнее следить за питомцем.