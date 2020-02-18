Мать двоих детей пошла под суд за наезд на ребёнка в Челябинске

ДТП произошло в Советском районе.

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В Челябинске осудили местную жительницу, которая сбила ребёнка. Он пересекал дорогу по пешеходному переходу.

Авария случилась в мае 2019 года. Женщина ехала за рулём «Мазды» по улице Дарвина в Советском районе. Возле дома № 25 дорогу по нерегулируемой «зебре» переходил ребёнок. Попутная машина остановилась, чтобы пропустить пешехода. Но виновница ДТП этого не заметила и не затормозила, в результате чего наехала на несовершеннолетнего.

Пострадавший ребёнок получил травму нижней трети голени. Это считается тяжким вредом здоровью.

«Подсудимая вину признала в полном объеме, характеризуется положительно, воспитывает двоих несовершеннолетних детей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Женщину признали виновной в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека. Учитывая все обстоятельства, суд наказал челябинку ограничением свободы на один год.