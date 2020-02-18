Водители жалуются на заторы в Верхнеуральске

Город оказался во власти метели.

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Автовладельцы из Верхнеуральска наверняка не раз пожалели о том, что не посмотрели прогноз погоды на сегодня. Поездка на машине больше напоминает опасную игру в русскую рулетку.

«Ничего не видно», — говорит мужчина за рулем.

Видео с камеры регистратора напоминает шторм в море, при минимальной видимости машину то и дело заносит в разные стороны, будто качает из-за ветра.

Между тем метеопрогноз неутешительный, синоптики обещают, что ночью метель в регионе разыграется еще больше, ветер усилится до 22 м/с, возможны гололед и налипание мокрого снега на провода.