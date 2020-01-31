На трассе «М5 — Урал» под Усть-Катавом произошел затор

На 1623 км столкнулись две фуры.

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Сегодня, 31 января, в дневное время на 1623 километре автодороги Москва — Челябинск произошла авария, которая на время парализовала движение в обе стороны. Дорогу «не поделили» два большегруза.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем „ДАФ“ с полуприцепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с грузовым автомобилем „Вольво“, под управлением водителя 1975 года рождения»,

— сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области.

В результате столкновения оба водителя получили травмы. На месте аварии организовали реверсивное движение, чтобы возобновить транспортный поток. Подробности произошедшего уточняются.