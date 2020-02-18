Из-за снегопада челябинских водителей просят быть осторожнее за рулем

Автолюбителей призывают соблюдать правила безопасности и не мешать снегоуборочной технике.

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В Челябинске из-за сильного снегопада водителей автомобилей просят быть предельно внимательными за рулем. Заснеженная дорога и плохая видимость могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, поэтому при приближении к пешеходным переходам рекомендуется строго соблюдать скоростной режим.

«Пешеходам рекомендуется оснастить свою одежду световозвращающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, что позволяет избежать наезда. Переход проезжей части можно начинать, только убедившись, что все транспортные средства полностью остановились перед пешеходным переходом и пропускают вас», — обращаются к челябинцам сотрудники Госавтоинспекции города.

Для того, чтобы снегоуборочная техника беспрепятственно могла пройти по дорогам Челябинска, водителей просят не вклиниваться в колонну и не мешать дорожным рабочим, оставляя автомобили на обочинах. По возможности, челябинцев просят отправиться по делам на общественном городском транспорте.

Отметим, что снегопады в Челябинске ожидаются завтра ночью и днем. Синоптики обещают облачную погоду с прояснением и сильный ветер. Температура ночью опустится до минус 3 градусов, днем столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла.