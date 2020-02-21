Коровы Кизильского района оказались во власти снежного плена

Хозпостройки занесло снегом по самую крышу.

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В поселок Измайловский Кизильского района пришел антициклон. На местность обрушилась метель, которая укрыла собой машины и хозяйственные блоки.

«Подскажите, куда можно обратиться по этому поводу, в стайке две коровы и жеребёнок», — пишет в социальной сети Айгуль Зикрина.

Женщина говорит, что звонила даже в МЧС, но результатов это не принесло. Большинство пользователей советовали не сообщения писать, а скорее брать лопату в руки, да исправлять ситуацию.

«А как раньше в деревнях жили? Я застала то время, когда во двор на лошади через забор заезжали. У меня дед сам двор чистил. Сначала откапывал сарай, в котором и коровы, и свиньи, еще овечки и кобыла. Неделю чистил и ничего, как-то справлялись», — отвечает Татьяна Халматова.

Видимо, отвыкли наши люди от настоящей русской зимы с метелями и заносами.