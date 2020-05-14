Водители «скорых» в Челябинске вместе со всеми врачами получили допвыплаты

Деньги будут и дальше поступать медработникам.

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В апреле президент Владимир Путин назначил врачам, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, дополнительные выплаты. Их получают даже водители скорой помощи, которые возят таких больных.

По признанию самих водителей «скорых» челябинской подстанции, выплаты для них получились действительно существенными.

«Смена длится по 12 часов, в течение которой выполняем 8-10 вызовов к больным коронавирусом. На каждый вызов уходит 2-3 часа. Работа стала более опасна, но мы все работаем в средствах индивидуальной защиты, хотя сейчас, в жаркий период времени, это тяжело. Мне за апрель поступила почти такая же дополнительная сумма, как вся зарплата. Для нас это очень существенно», — поделился Олег Шадрин, водитель скорой помощи со стажем в 4 года.

А Андрей Машуков, который является бригадиром-водителем скорой помощи с 10-летним стажем, рассказывает, что поступают не только дополнительные выплаты. Изменилось даже сознание людей по отношению к «скорым»: люди стали терпимее.

«Сейчас у людей стало больше понимания, что „скорые“ важно пропускать. Во дворах стали терпимее. Стараемся обходиться без сирены, потому что это определенно давит на голову водителей и фельдшеров. Но если включен сигнал — беда реальна. Больным коронавирусом порой становится хуже прямо во время вызова, начинают задыхаться. Поэтому важно соблюдать все рекомендации. Абсолютно у всех больных наблюдаем растерянность, они все не понимают, где могли заразиться. Самая частая заражаемость есть в подъездах и общественном транспорте», — рассказал Андрей Машуков.

Все врачи и водители должны находится в средствах индивидуальной защиты. И в летнее время им очень тяжело дышать. «Скорые», конечно, оборудованы кондиционерами, с которыми ехать приятнее, но их нельзя использовать, когда перевозишь больного коронавирусом, ведь связь воздуха идет и через салон.

Выплаты всем медработникам, находящимся на передовой в борьбе с коронавирусом, еще будут поступать. Ведь неизвестно, когда пандемия закончится, и сколько еще сил придется потратить всем без исключения медработникам, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти жизни других.