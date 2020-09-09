Три новых реанимобиля появились в Снежинске

В медсанчасть доставили и мобильный ИВЛ.

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Новые реанимобили с современным импортным и отечественным оборудованием поступили в Снежинск. В них есть все необходимое для оказания помощи: от экспресс-тестов на глюкозу до электрокардиографа с монитором.

В машинах находятся термоконтейнеры для лекарств, складные капельницы и мягкие носилки. В авто можно даже принять роды, для этого предусмотрены индивидуальные акушерские наборы. Есть все необходимое для помощи пациентам с инфарктом или инсультом. Для безопасности медработников в условиях коронавируса установлен обеззараживатель, есть индивидуальные медицинские халаты.

«Парк автомобилей скорой помощи — 15 единиц. Благодаря тому, что у нас в гараже постоянно ведутся работы по техническому сопровождению, они у нас в хорошем техническом состоянии, несмотря на возраст», — рассказал начальник медсанчасти Снежинска Евгений Дронов.

В первые рейсы реанимобили отправятся совсем скоро, как только машины поставят на учет в ГИБДД.

Добавим, что вместе с новыми авто в медсанчасть доставили мобильный аппарат вентиляции легких. Он умещается в небольшой сумке, а сменные баллоны позволяют непрерывно поддерживать жизнь человека.