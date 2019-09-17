Водители легковушек игнорируют полосы для общественного транспорта в Челябинске

Это является нарушением правил дорожного движения.

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В Челябинске появились первые полосы для движения общественного транспорта на улицах Труда, Энгельса, Северо-Крымской. Там установили дорожные знаки, на асфальте нанесли разметку. Но это не волнует водителей легковых автомобилей, которые, несмотря на правила дорожного движения, продолжают ездить по полосам, предназначенных для общественного транспорта. Это снял один из очевидцев. Видео он выложил в соцсеть.

«Не привыкли еще, пока штрафовать не начнут, так и будут ездить», — написал участник сообщества в социальной сети «Вконтакте» Владимир Забачев.

Полосы для общественного транспорта в Челябинске решили оборудовать, чтобы автобусы и маршрутки быстрее перевозили пассажиров и не стояли в пробках.

«Выделение таких полос под общественный транспорт благоприятно отразится на его популяризации и доступности. Сократится количество дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, и как следствие — пассажирские перевозки станут более безопасными», — сообщил начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД Челябинска Сергей Луценко.

За создание помехи для общественного транспорта при движение по выделенной полосе водители рискуют получить штраф. Его размер — 1500 рублей (ст. 12.17 ч. 1 прим. 1 КоАП РФ).

В Госавтоинспекции подчеркивают, что организацию дорожного движение по данным полосам планируется контролировать с помощью комплексов фото-видеофиксации. Они также помогут бороться с нелегальными перевозчиками.