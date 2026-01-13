Водителей призвали отказаться от дальних поездок из‑за морозов на Южном Урале

Температура воздуха в регионе может опуститься до −35 градусов

На период аномальных морозов, которые в Челябинской области задержатся до субботы, 17 января, инспекторы ГАИ призвали водителей отказаться от дальних поездок на личных авто без крайней необходимости. Если поездку нельзя отложить, важно тщательно к ней подготовиться, сообщили в пресс-службе ведомства.

В машине необходимо иметь запас топлива, буксировочный трос, лопату, огнетушитель, аптечку. Важно взять с собой теплые вещи, немного еды и горячий чай в термосе. Перед поездкой следует тщательно проверить, исправен ли автомобиль.

В дороге лучше отказаться от рискованных маневров, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

В случае ЧП автомобилистам следует обратиться к ближайшему экипажу ДПС или по телефону 112.

«В морозы сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме. На дороги области выйдут дополнительные экипажи»,— уточнили в ведомстве.

Всю наступившую неделю Челябинская область будет находиться под влиянием арктического антициклона. Местами температура упадет до −35 градусов и ниже. Из-за аномальных морозов в регионе действует штормовое предупреждение.

Интересно, что за погодой в Челябинской области наблюдают уже более двухсот лет.