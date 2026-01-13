За погодой в Челябинской области наблюдают уже более двухсот лет

С чего началась метеослужба на Южном Урале

«Какая сегодня погода?» — этот вопрос наверняка каждое утро задает себе каждый житель Челябинской области, собираясь на работу или отправляя в школу детей. Чтобы узнать прогноз, мы включаем телевизор, открываем специальные приложения в смартфонах или смотрим на термометры за окном. И ежедневно увиденное или услышанное нами почти всегда сбывается. Кто следит за погодой в Челябинской области и когда начали наблюдения — в материале ИА «Первое областное».

Наблюдать за погодой с помощью специального оборудования начали в 1817 году по приказу горного ведомства при металлургическом заводе Златоуста. Увы, вскоре мониторинг прекратили из-за недостатка денег. И лишь 20 лет спустя, в 1837-м, наблюдения возобновили.

К концу XIX века метеостанции начали строить по всей Челябинской области. Это позволило составлять наиболее точные прогнозы для большинства районов региона — а погода в разных уголках Южного Урала, как мы знаем, неодинакова.

«На сегодняшний день Челябинский центр по гидрометеорологии обслуживает 18 метеостанций. Есть также авиаметеорологическая гражданская станция Челябинск-Баландино — она подчиняется напрямую Росгидромету»,— рассказал начальник Челябинского Гидрометеоцентра Валерий Кочегоров.

Прогнозы погоды составляют метеорологи. Данных, которые они используют для сводок, — огромное количество. Их получают со спутников, метеоспутников, метеорадаров, наземной сети метеостанций и аэрологических станций. После метеорологи обрабатывают полученную информацию, используя ту или иную модель (ее нужно выбрать, исходя из полученных данных), и только после этого публикуют прогноз.

Самые точные прогнозы составляются не более чем на три дня. Но и их обычно ежедневно корректируют, поскольку движение в атмосфере не прекращается ни на минуту.

Сегодня днем, например, в Челябинской области резко похолодает — на погоду в регионе будет влиять арктический антициклон. Но есть территории, до которых холодный воздух в ближайшие дни не дойдет.