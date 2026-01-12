Аномальные морозы до −35 ждут Челябинскую область

При каких условиях отменяют занятия в школах

Аномально холодная погода сохранится в Челябинской области до 17 января. Температура воздуха местами опустится до −35 градусов — это на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Из-за морозов в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

«Челябинская область будет находиться под влиянием периферии холодного антициклона. Уже с 13—14 января ночные температуры будут опускаться до минус 28—33 градусов. А самая холодная ночь ожидается 15 января — до −35 и ниже»,— уточнили синоптики.

При температуре воздуха −25 градусов и ниже в школах обычно отменяют очные занятия. Будут учиться дистанционно только младшеклассники или все учащиеся, зависит не только от температуры, но от скорости ветра. ИА «Первое областное» подготовило памятку.