Водителей предупредили о лосях на трассах в Челябинской области

Как вести себя на дороге, чтобы избежать столкновения

В конце лета у лосей начинается период гона: они ищут самок, проходя сотни километров за сутки и не обращая внимания на препятствия. Нередко они выходят на проезжую часть или находятся около дорог, тем самым провоцируя ДТП. В региональном Минэкологии водителей призвали быть предельно внимательными и напомнили, как действовать в случае столкновения с животным.

«Встреча с лосями на дороге наиболее вероятна в вечернее и ночное время, поскольку днем животные отдыхают, а вечером отправляются на поиски самок»,— уточнили в ведомстве.

Водителям напомнили о том, что у лося длинные ноги, поэтому вся основная масса — а это более двухсот килограммов — находится довольно высоко. При аварии основная сила удара приходится на верхнюю часть лобового стекла и крышу. В таком ДТП водитель может получить смертельные травмы, даже передвигаясь на скорости 70 километров в час.

Чтобы избежать столкновения с животным во время гона, автомобилистам следует снижать скорость в районе лесополосы и внимательно смотреть на только вперед, но и по сторонам. Если лось уже стоит на дороге, нужно остановиться и подождать, когда он уйдет. Ни в коем случае не следует выходить из машины, кричать и махать руками, иначе животное может атаковать.

В случае, если избежать столкновения не удалось, необходимо действовать как при любом ДТП: оставаться на месте и вызвать ГАИ, даже если лось убежал.