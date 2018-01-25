/ Грузовик раздавил универсал с посылками на Южном Урале

Водитель «Лады» не справился с управлением.

Накануне, 24 января, в Нязепетровском районе произошло ДТП с пострадавшими. На сельской дороге не смогли разъехаться универсал «Лада Ларгус» с логотипом службы доставки на бортах и грузовой «Урал». Сотрудники ГИБДД назвали схему аварии.

В 12:40 на улице Октябрьская возле дома № 31 села Ситцева Нязепетровского района водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», при выполнении поворота направо не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем Урал-375 под управлением водителя 1968 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИББД по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

