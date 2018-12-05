/ Вода возвращается в дома поселка Новосинеглазово

Сложную аварию удалось устранить в кратчайшие сроки.

Жители Новосинеглазово радуются: аварию на водоводе устранили очень быстро. Уже после двух часов дня вода снова начала поступать в жилые дома и общественные учреждения. В МУП ПОВВ объяснили, что авария оказалась очень сложной. Во время бурения, организованного частным лицом, был поврежден водовод диаметров 300 миллиметров, от которого питалось все Новосинеглазово.

С частным лицом, допустившим нарушение, будет составлен акт о нарушении. В данном случае повреждение сетей водоснабжения является противоправным деянием. По статье 7.7 Кодекса об административных правонарушениях за это предусмотрена ответственность. Протокол об административном правонарушении будет составлен полицией. В ближайшее время будет оценен ущерб, нанесенный МУП «ПОВВ» и стоимость восстановительных работ. Вода ориентировочно будет подаваться около часа дня. Кстати, котельная в поселке работает бесперебойно, от скважины. — проинформировала сайт «Первый областной» пресс-секретарь МУП ПОВВ Алевтина Шестакова.

Виновнику аварии нужно будет возместить убытки, понесенные МУП ПОВВ, возможно, из его финансов будет покрыт убыток от перерасчета, который обязательно произведут для жителей, а также от разлива воды. Штраф, предусмотренный КоАП РФ, равняется 1,5 тысячам рублей.

Напомним, воды в Новосинеглазово не было с 18:00 4 декабря. Из-за аварийного отключения люди даже не смогли подготовиться к «засухе» и запастись жидкостью.