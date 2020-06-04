Строительство Долгобродского канала подходит к завершению

Закончить проект планируется в июле.

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В Челябинске уже в этом году улучшиться качество воды. У города появиться новый источник питьевой влаги — Долгобродский канал. Его строительство подходит к концу. Как отметил начальник кыштымского участка проекта Евгений Лебедев, сейчас остались мелкие недоработки, которые в скором времени будут устранены.



«Проводятся завершающие работы. Можете отследить, вот выходной портал, закрытый канал, протяженностью 19700 метров. Остаются мелкие недоработки которые в течении 1-2 недель устраняются и все», — поделился с «Первым областным» начальник кыштымского гидротехнического участка Евгений Лебедев.

В плане подрядчиков — выравнивание «технологической дороги» и подсыпка её щебнем. С завершающим этапом строительства канала справляется бригада из нескольких человек, 2 экскаватора и 1 бульдозер. Отметим, что проложить трубу между реками Уфа и Миасс планировали ещё в СССР, но денег на проект не нашлось. Затем в проект совместно вложили деньги администрация Челябинской области и РМК.

«Канал представляет из себя полиэтиленовую трубу диаметром в 2 метра, так же предусмотрены участки где мы с вами стоим, где она выходит»,— подчеркнул заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Долгобродский канал поможет пополнить Шершневское водохранилище через Аргази. Это спасет Челябинск и окрестности от дефицита заветной воды, а также улучшит ее качество. Работы планируется закончить к июлю. Когда дать пуск свежей воды — решат гидрологи.