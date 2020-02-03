Воду в Челябинске сделали менее «агрессивной»

Необходимые работы провели на очистных сооружениях.

Послушать 00:00

Жители Челябинска продолжают жаловаться на воду буро-рыжего цвета, текущую из их кранов. Всего за последнюю неделю в администрацию города поступило более 200 обращений, связанных с качеством воды.

Для устранения проблем были проведены дополнительные работы.

«В МУП "ПОВВ" созданы специальные бригады, которые отрабатывают все жалобы, выезжают по адресам, берут воду на анализ. В данный момент выявлено превышение допустимого предела по химическому элементу "Марганец" незначительное, которое не может повлиять и дать такой эффект. Управляющим компаниям поручено промывать бойлеры в конце прошлой недели. На выходных на очистных сооружениях были проведены мероприятия по снижению агрессивности воды. Город должен почувствовать изменения сегодня-завтра», — отметил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Для оперативной отработки поступающих обращений о ненадлежащем качестве воды, создана рабочая группа. В нее вошли представители Госжилинспекции, управляющих компаний, представители Минстроя и Роспотребнадзора.