Прокуратура нашла 249 погибших от жары деревьев в Челябинске

Они были росли на территории 4 районов города.

Послушать 00:00

В Челябинске на территории 4 районов погибло 249 высаженных деревьев. Все они засохли из-за аномальной жары, которая стояла в городе и регионе в последние две недели. Такой вывод сделали в прокуратуре после проведённой проверки исполнения природоохранного законодательства.



Всего в 2019 году боли заключены 17 муниципальных контрактов по высадке деревьев и кустарников. Осмотр прокуратура проводила совместно со специалистами управления экологии города. В итоге погибшие деревья и кустарники были обнаружены в Центральном, Советском, Ленинском и Калининском районах города.

«Кроме того, выявлены факты непринятия администрациями районов города мер по понуждению подрядчиков к исполнению гарантийных обязательств по компенсационной высадке погибших деревьев. в ходе проверочных мероприятий установлены случаи ненадлежащего исполнения подрядными организациями обязанностей по поливу и содержанию зеленых насаждений, что в настоящих метеорологических условиях приведет их гибели»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главам администраций районов, в которых были обнаружены погибшие деревья, внесены представления об устранении нарушений. Также прокуратура потребовала привлечь виновных лиц к ответственности. О нарушениях ведомство уведомило и главу Челябинска Наталью Котову.