/ Жители Потанино остались без воды из-за садоводов

Дачники и огородники перерасходовали ценный ресурс.

Жители поселка Потанино в Копейске массово жалуются на отсутствие воды. Сначала у них в течение двух недель не было горячего водоснабжения из-за стандартных процедур по подготовке к отопительному сезону. Помимо опрессовки коммунальщики преподнесли им еще один сюрприз.

Горячей воды две недели нет — холодную решили отключить. Третий день нет. Пусть денег дают на воду или сами привозят. — недоумевают жители Потанино.

Оказалось, что перебои в подаче воды связаны с наступившим сезоном поливочных работ. Садоводы и огородники настолько тщательно следили за своими угодьями, что сами перерасходовали обозначенную норму.

Разбор воды увеличился на 30% по сравнению с другими периодами из-за массового полива людьми садов и огородов. Сейчас ведутся работы по нормализации водоснабжения. — пояснили сайту «Первый областной» в администрации Копейского городского округа.

Сроки решения проблемы коммунальщики пока не называют. По данным местных жителей, на некоторых улицах вода продолжает поступать с перебоям, в нескольких кварталах отсутствует вообще.