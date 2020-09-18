Вода начала отступать от жилых домов в Златоусте

Накануне уровень воды в местной реке достиг 150 сантиметров.

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Златоуст, больше всего пострадавший от осадков, которые окутали Челябинскую область на этой неделе, постепенно приходит в себя. Река Тесьма, поднявшая вплотную к домам местных жителей, начала отступать.

Напомним, во время дождей, уровень воды в ней достигал 150 сантиметров. Началось подтопление частных домов, а у многих пострадали погреба и запасы картошки и солений, заготовленные к зиме. Берег реки был укреплён МЧС и коммунальщиками, для откатки воды привезли помпы. Сейчас в администрации Златоуста организован оперативный штаб.

«Были определены, соответственно, задачи и мероприятия по стабилизации последствий. И, соответственно, принятию мер к уменьшению воды уже на рельеф местности. Фактически штаб свою работу продолжал в ночное время до семи часов утра в ежечасном формате», — рассказал заместитель главы Златоуста по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.

Мэрия Златоуста обещает помощь всем пострадал от наводнения. Людям выплатят компенсацию.