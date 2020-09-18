Напомним, во время дождей, уровень воды в ней достигал 150 сантиметров. Началось подтопление частных домов, а у многих пострадали погреба и запасы картошки и солений, заготовленные к зиме. Берег реки был укреплён МЧС и коммунальщиками, для откатки воды привезли помпы. Сейчас в администрации Златоуста организован оперативный штаб.
«Были определены, соответственно, задачи и мероприятия по стабилизации последствий. И, соответственно, принятию мер к уменьшению воды уже на рельеф местности. Фактически штаб свою работу продолжал в ночное время до семи часов утра в ежечасном формате», — рассказал заместитель главы Златоуста по инфраструктуре Вячеслав Бобылев.
Мэрия Златоуста обещает помощь всем пострадал от наводнения. Людям выплатят компенсацию.