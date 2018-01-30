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/ Порыв трубы в Советском районе превратил Челябинск в Венецию

Порыв трубы в Советском районе превратил Челябинск в Венецию

Жители пожаловались на льющиеся по улице Яблочкина реки.
сегодня в 11:33
  |  Общество

Сегодня, 30 января, жители Советского района Челябинска столкнулись с масштабной коммунальной аварией. На улице Яблочкина из трубы в течение нескольких часов льется потоком вода. Происходящее снял на видео местный житель, он же и описал происходящее.

Утром улица Яблочкина больше напоминает Венецию. Воды в некоторых местах чуть ли не по колено. Машины кое-как справляются с проездом по перекрестку. Все продолжается со вчерашнего утра. Снежные накаты от мороза не дают проехать даже большим машинам. Ручей начинается от дома № 14 по Яблочкина. Это хозяйственное помещение пожарной части. — комментирует ситуацию местный житель.

Экстренные службы уже приступили к ликвидации аварии, для этого пришлось отключить один дом от воды.

Заявка по течи на улице Яблочкина пришла накануне вечером, ночью аварийно-восстановительная бригада выезжала на адрес, диагностировать повреждение. По результатам диагностики, излив минимизировали, но жителей от водоснабжения не отключали. Сегодня заявка в работе, наледь будет убрана после завершения ремонтных работ. На данный момент для устранения утечки отключили один дом № 14 по улице Яблочкина. — сообщили сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Отметим, что сейчас на месте продолжаются аварийные работы, коммунальщики устраняют порыв на водоводе Д-300 миллиметров.


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