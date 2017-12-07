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Южноуральцы смогут оплачивать «коммуналку» без посредников в виде УК

Госдума допустила прямые договоры между собственниками и ресурсоснабжающими организациями.
сегодня в 17:11
  |  Общество

Депутаты государственной Думы рассмотрели законопроект, который предполагает новые формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями — напрямую, без посредников. Автором данной инициативы является челябинский депутат Андрей Барышев. Большинством голосов проект приняли в первом чтении.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Барышев отмечает, что сегодня управляющие компании не собирают 100% необходимой оплаты за потребленные коммунальные услуги, а ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, требует полной оплаты за оказанные услуги и не участвуют в истребовании задолженности с неплательщиков, что приводит к банкротству управляющих компаний. Прямые договоры между жителями и ресурсоснабжающими организациями выгодны как жителям, так и организациям, поскольку повышают собираемость платежей, и избавляют граждан платить «за того парня». — сообщает правительство Челябинской области.

После принятия закона посредничество управляющих компаний больше не потребуется. Те, в свою очередь, будут отвечать только за надлежащее содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме и обеспечивать поставку коммунальных ресурсов потребителям от границы дома до квартиры. Решение о переходе на новую систему будет приниматься на общем собрании.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Павел
17:51, 07.12.2017
Пришла квитанция за холодную воду в ней новая графа вот такая: муп повв распределение по опу/хвс общедомовые нужды. По этому поводу нечего не сообщалось. Раньше им платили за одн. Потом сделали что за одн будут брать оплату управляющие компании (жэу, жку, и т.д) Сейчас от жэу приходит квитанция в ней есть графа хвс одн, и от муп повв пришла квитанция в ней появилась графа распределение по опу/хвс общедомовые нужды.
Вы не в курсе когда была информация по этому поводу. Заранее спасибо.

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