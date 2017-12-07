/ Южноуральцы смогут оплачивать «коммуналку» без посредников в виде УК

Госдума допустила прямые договоры между собственниками и ресурсоснабжающими организациями.

Депутаты государственной Думы рассмотрели законопроект, который предполагает новые формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями — напрямую, без посредников. Автором данной инициативы является челябинский депутат Андрей Барышев. Большинством голосов проект приняли в первом чтении.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Андрей Барышев отмечает, что сегодня управляющие компании не собирают 100% необходимой оплаты за потребленные коммунальные услуги, а ресурсоснабжающие организации, в свою очередь, требует полной оплаты за оказанные услуги и не участвуют в истребовании задолженности с неплательщиков, что приводит к банкротству управляющих компаний. Прямые договоры между жителями и ресурсоснабжающими организациями выгодны как жителям, так и организациям, поскольку повышают собираемость платежей, и избавляют граждан платить «за того парня». — сообщает правительство Челябинской области.

После принятия закона посредничество управляющих компаний больше не потребуется. Те, в свою очередь, будут отвечать только за надлежащее содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме и обеспечивать поставку коммунальных ресурсов потребителям от границы дома до квартиры. Решение о переходе на новую систему будет приниматься на общем собрании.