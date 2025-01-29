Вода может позеленеть в домах жителей ЧМЗ в Челябинске

В ближайшие несколько дней тепловые и внутридомовые сети проверят на утечки

С 30 января по 6 февраля в Металлургическом районе Челябинска тепловые и внутридомовые сети проверят на утечки с помощью зеленого красителя уранина. Под проверку попадут более сотни домов, которые обслуживает ТЭЦ «Мечел-Энерго». Если сети повреждены, то на снегу могут образоваться лужи зеленого цвета, также может позеленеть вода из-под крана.

В администрации города местным жителям рассказали, куда обращаться в случае обнаружения зеленой воды.

«В случае обнаружения теплоносителя, окрашенного в зеленый цвет, на поверхности земли либо в случае появления в кранах воды, имеющей зеленый оттенок, нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу МУП „ЧКТС“ по телефону 732-01-87 или по электронной почте chkts@chkts.ru»,— рассказали в мэрии.

В зону проверок попадут как многоквартирные дома, так и дома частного сектора.

В администрации Челябинска также напомнили, что уранин — это органический краситель, который не несет никакого вреда организму человека.