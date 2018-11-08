/ Доступ транспорта к улице возле парка Тищенко ограничат

На этом участке прокладывают коммуникации.

Работы по проведению водоснабжения в Металлургическом районе внесут коррективы в движение транспорта по улице Дегтярева. Ее частично закроют для автомобилей. Неудобства будут испытывать владельцы машин, чей путь проходит рядом с парком Тищенко. Именно там идет строительство нового дома, которому необходимы коммуникации.

Для строительства наружных сетей водоснабжения к возводимому жилому дому до 26 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Дегтярева на участке от улицы Трудовой до улицы 60-летия Октября. Автомобилистов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что сейчас в Челябинске перекрыта улица Красноармейская. До 19 ноября на участке от Труда до Карла Маркса будут идти работы по укладке газопровода. Коммуникации подводят к новому жилому дому.