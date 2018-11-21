/ Челябинцы рассказали, где хотят жить

Наиболее привлекательным горожане видят жилье возле рек и скверов.

Ближе к скверам или рекам хотели бы жить челябинцы. Об этом сообщают результаты опроса, проведенного среди жителей города: 66% респондентов хотели бы приобрести квартиры возле парка или сквера, 17% — ближе к набережной и реке, а 11% выбрали бы жилье рядом с крупными ТРК.

Опрос иллюстрирует предпочтения жителей большого города. Большинству людей хочется иметь возможность гулять недалеко от дома в приятном месте как можно чаще. Это повод для власти или бизнеса заняться обустройством таких мест в густонаселённых микрорайонах. — комментирует результаты руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Только 4% процента респондентов хотели бы жить возле стадиона, а 2% расположились бы рядом с кинотеатром или театром.

По статистике прошлого опроса, почти половина людей хотела бы жить в спальном районе (46,5%), а остальные выбрали бы жилье ближе к природе (42%).