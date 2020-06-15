Главврач больницы в Аше задолжал более 7 миллионов рублей

Прокуратура провела проверку исполнения заключенных контрактов.

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В Аше главврач ГБУЗ «Районная больница Аши» подозревается в нарушении оплаты заключенных контрактов. Местный прокурор поставил вопрос об его ответственности за нарушения прав предпринимателей.

В ходе проверки было выявлено, что медучреждение задолжало около 7 миллионов 134 тысяч рублей по уже исполненным контрактам.

«В связи с этим, в отношении главного врача ГБУЗ «Районная больница г. Аша» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд), которое направлено для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Также главврачу больницы внесено представление об устранении нарушений закона. На данный момент задолженность уже погашена на сумму 2 миллиона рублей. А вопрос погашения оставшейся задолженности поставлен прокуратурой на контроль.