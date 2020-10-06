Во вторник в Челябинской области прогнозируют дожди

Выходя из дома, не забудьте прихватить с собой зонт.

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Сегодня, 6 октября, в Челябинской области ожидаются сильные порывы ветра и дожди. Однако температура воздуха будет чуть выше, чем вчера. Подробнее о погоде сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в Челябинской области температура воздуха упадёт до −5 градусов, в низинах возможно похолодание до −10 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ближе к утру потеплеет до 0 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +8, +13 градусов, в горах синоптики обещают до +5 градусов. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 6 октября температура воздуха составит −2 градуса, ближе к утру столбики термометров поднимутся до 0 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +8, +10 градусов. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду, днём возможны порывы до 14 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям интересного и позитивного дня, несмотря на хмурую погоду!