Из минуса в плюс: какая погода ожидает южноуральцев в среду

Доставать из шкафов тёплую одежду пока рано.

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Последний сентябрьский день порадует жителей Челябинской области теплой и солнечной погодой. Синоптики Челябинского гидрометеоцентра рассказали, чего ждать южноуральцам утром и днём в среду.

В ночь на 30 сентября в Челябинской области прогнозируют заморозки до −3 градусов. Утром потеплеет до +6 градусов. Переменная облачность, без осадков, местами туманы. Днём столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 0 до 5 метров в секунду.

В Челябинске ночью обещают до +3 градусов, ближе к утру станет чуть теплее. Переменная облачность, без осадков, местами туманы. Днём воздух прогреется до +16, +18 градусов. Ветер неустойчивый от 0 до 5 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного и интересного дня!