Синоптики Челябинской области рассказали о погоде в пятницу

Из-за перепадов температур в регионе вновь будет туманно.

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В пятницу, 2 октября, погода в Челябинской области по-прежнему будет тёплой. По прогнозам синоптиков, на юге области столбики термометров поднимутся до +20 градусов. Рассказываем подробнее.

В ночь на 2 октября в Челябинской области ожидается от 0 до −3 градусов, ближе к утру потеплеет до +5 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков, местами туманы. Днём воздух прогреется до +12, +17 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 0 до 5 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Столбики термометров опустятся до +3 градусов. Утром будет чуть теплее, а днём воздух прогреется до +15, +17 градусов. Ветер неустойчивый от 0 до 5 метров в секунду. Также возможны туманы.

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