Огромная шахматная доска появилась в одной из школ Челябинской области

Ученики смогли сыграть партию уже первого сентября.

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В воскресение, 1 сентября, ученики одной из школ Нагайбагского района смогли сыграть партию в шахматы прямо в коридоре. Ведь теперь в Балканской средней общеобразовательной школе появилась шахматная дока размером два на два метра, а сами фигуры около 50 сантиметров.

В этот же день в школе открыли мемориальную доску имени первого губернатора Челябинской области. Теперь школа официально имеет название МОУ «Балканская средняя общеобразовательная школа имени Петра Ивановича Сумина».

«Сегодня наши дети имеют возможность учиться в прекрасной и современной школе, которая оснащена по современным нормам и правилам. Мы гордимся, что у нас в Нагайбагском районе, есть школа имени Петра Ивановича Сумина», — отметил в своей торжественной речи Виталий Гайсин, глава Нагайбакского муниципального района.

Именно Петр Сумин в 2008 году стал инициатором строительства Балканской средней школы, а уже в 2016 году учреждение открыло свои двери для учеников Нагайбагского района.