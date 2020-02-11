В Челябинске подтвердили продление карантина в школах

Занятия отменили еще на неделю.

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В Челябинске снизились темпы прироста по заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако рост сохраняется. В связи с этим 11 февраля было принято решение продлить карантин во всех школах города до 17 февраля включительно.

«Первая неделя карантина дала положительный эффект по снижению темпов прироста заболеваемости среди школьников, поэтому он продолжит действовать до особого распоряжения», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Эпидпорог в городе превышен на 61 процент. Больше всего - среди взрослых.

Следующее заседание оперативного штаба по ОРВИ и гриппу назначено на 18 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин также введён в техникумах, колледжах и двух вузах в Челябинске. Действуют карантинные мероприятия и на территории области.