Один из вузов Челябинска вышел из карантина

Два университета всё ещё закрыты.

Послушать 00:00

В Челябинской области до сих пор остаётся эпидемической ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Количество заболевших продолжает увеличиваться, особенно среди взрослых. При этом в целом темп прироста замедлился.

Один из вузов Челябинска принял решение закончить карантин. В УрСЭИ подписан приказ и. о. директора Ольги Зубковой о том, что в заведении возобновляются занятия.

«В связи со спадом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди обучающихся института приказываю возобновить образовательный процесс с 13 февраля 2020 года», — сказано в документе.

Однако карантинные меры среди вузов всё ещё сохраняют ЧелГУ (до 16 февраля) и ЮУрГАУ (до 18 февраля). Также до 18 февраля уроки не проводят в школах, колледжах и техникумах. На следующей неделе соберётся оперативный штаб, который решит, стоит ли продлять внеплановые каникулы.

Вместе с этим Роспотребнадзор напоминает о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве меры профилактики заражения и распространения инфекции. Если у вас имеются признаки заболевания, следует немедленно обратиться к врачу.