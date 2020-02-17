Прекратить или продлить карантин решат уже завтра

Штаб по гриппу и ОРВИ обсудит текущую ситуацию с заболеваемостью.

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Продлится ли карантин у южноуральских школьников, или дети вернутся за парты, выяснится завтра, 18 февраля. Решение примут участники заседания штаба по гриппу и ОРВИ в городской администрации.

На данный момент эпидемиологическая ситуация в Челябинской области пошла на спад. Фактов заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на территории региона не зафиксировано.

«Наблюдение за гражданами, прилетевшими из КНР, по-прежнему ведется. Общее количество подконтрольных граждан равно 528 из них 204 имеют гражданство КНР. 194 человека сняты с наблюдения в минувшее воскресенье, в связи с истечением срока в две недели», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора Челябинской области Светлана Лучинина.

Сейчас под наблюдением медиков находится 334 человека, среди которых 144 являются гражданами КНР.