Пора учиться: челябинские школьники завтра вернутся за парты

Сегодня последний день карантина.

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Почти целый месяц школьники Челябинска провели на дистанционном обучении, но с 25 февраля занятия в школах начнутся в штатном режиме, такое решение было принято на заседании городского штаба по гриппу и ОРВИ.

«К учебному процессу все школьники города приступят с 25.02.2020, в этот же день начнутся занятия во всех учреждениях дополнительного образования», — сообщили в городской администрации.

Напомним, в области объявили о закрытии школ 4 февраля, когда порог заболеваемости превысил 24,5%. За все это время карантин продлевали дважды: 11 и 18 февраля.