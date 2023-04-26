Во время Радоницы челябинцы оценили состояние городских кладбищ

Жалобы на мусорные мешки и ветки продолжают поступать

Накануне православные отметили день поминовения усопших, называемый Радоницей. 26 апреля в редакцию информагентства «Первое областное» обратились челябинцы, которые в этот день остались недовольны состоянием кладбищ: мусор, ветки, пакеты не просто портили вид, но и мешали проходу к могилам. Наши корреспонденты разбирались в ситуации.

За несколько недель до знакового дня в Челябинске готовили кладбища к потоку горожан: проводили расчистку и обрабатывали от клещей. Но, по словам челябинки Натальи Степановой, день поминовения родных усопших омрачился видом кладбища.

«На Успенском кладбище мы увидели целую свалку из веток, травы и мусорных мешков напротив могилы наших родственников. Это, мягко говоря, не очень красиво и приятно. Мусор собрали не за один день. Это очевидно, что он там копился еще до Радоницы», — пожаловалась пенсионерка корреспонденту «Первого областного».

Сообщения подобного характера сегодня наблюдаются и в социальных сетях. Горожане возмущены свалками вдоль дорожек, возле могил.

«На Успенском кладбище вообще очень плохо организован вывоз мусора. Люди сами бросают убранные у своих родных и близких мусорные мешки где попало. Наверное, считают, что у своих убрали и хорошо, а то, что не донесли или не довезли до контейнеров, конечно, на совести тех, кто бросает», — написала горожанка в популярном паблике.





Наталья Гарыгина, «ВКонтакте», https://vk.com/kotovaznaet?w=wall-189051681_40452

«На неоднократные обращения к руководству Успенского кладбища перенести свалку в другое место подальше от мест захоронения нам было предложено перенести эту свалку мусора своими силами! Место расположения данной свалки находится на пересечении ул. Радонежской и Свердловского проспекта», — вторит ей другая подписчица.

Не лучше, судя по отзывам, ситуация и на Митрофановском кладбище.

«Митрофановское кладбище. Вчера мы откапывали мусор, чтоб открыть калитку оградки», — пишет горожанка и прилагает фото мусорных куч.

Екатерина Федосеева, «ВКонтакте», https://vk.com/kotovaznaet?w=wall-189051681_40452

«Это что за беспредел творится на Митрофановском кладбище! Мусорные баки переполнены, настоящая свалка. Вдоль насыпной дороги завалили все оградки. Просто сваливают мусор так, что невозможно открыть калитку оградки. Кучи мусора длиной более 15 метров», — это все комментарии лишь из одного городского сообщества.

Правда, надо отдать должное, есть и хорошие отзывы:

«А на Сухомесово и на Градском — молодцы! Мусор вывезли, дороги хорошие».

Директор муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» Мария Кольцова в разговоре с журналистом Первого областного информагентства была удивлена такими отзывами о состоянии городских кладбищ.

«Работы по вывозу мусора продолжались несколько суток перед Радоницей. Накануне дня поминовения только с Успенского кладбища 26 грузовиков вывезли ветки и мешки. Регоператор опустошил все контейнеры. Мусор, конечно, образовался во вторник, ведь люди пришли помянуть и прибраться на могилах родственников. Сегодня весь день техника работает на всех городских кладбищах, вывозит собранный мусор», — прокомментировала она.

Мария Кольцова заверила, что к массовому наплыву горожан были готовы все кладбища. Напомним, на территории Челябинска находится 11 кладбищ: Успенское, Митрофановское, Братское, Сосновское, Шершневское, Сухомесовское, Покровское, Фатеевское, Махмутовское, Градское, Смолинское.

МУП «Служба городских кладбищ» организует уборку всех территорий кладбищ и своевременный вывоз мусора в специально отведенные места, работу по содержанию в надлежащем порядке аллей почетных захоронений, братских могил воинов и могил, имеющих культурно-историческое значение, охрану, расчистку внутренних дорог, обработку от клещей и противопожарные мероприятия.

Ежегодно на проведение этих мероприятий город выделяет деньги. Согласно последнему варианту соответствующей программы, речь идет о сумме в 35,5 млн рублей в 2023 году.