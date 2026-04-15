Почему бананы нельзя есть на голодный желудок

Чем полезный фрукт может навредить здоровью

Завтрак считается главным приемом пищи, пропускать который не рекомендуется, но важно не просто обеспечить себя завтраком, необходимо позаботиться о том, из чего он будет состоять. Бананы, например, не рекомендуется есть на пустой желудок.

«Из-за банана, съеденного натощак, а точнее из-за обилия в нем калия и магния, полученных после продолжительного голода, может нарушиться кислотно-щелочной баланс крови, что потребует от организма запуска реакции для компенсации и высвобождения кислотно-буферных соединений, нормализующих pH», — объясняют нутрициологи.

Однако подобный механизм может не всегда включиться, тогда человек ощутит на себе сбои pH: ацидоз (в этом случае придется мучиться от одышки, усталости, спутанности сознания) или алкалоз (тут вероятно появление тошноты, головокружения и мышечного подергивания).

От бананов не нужно отказываться, они, действительно, очень полезные фрукты. Главное — не есть их сразу после длительного отсутствия приема пищи.

