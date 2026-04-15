Завтрак считается главным приемом пищи, пропускать который не рекомендуется, но важно не просто обеспечить себя завтраком, необходимо позаботиться о том, из чего он будет состоять. Бананы, например, не рекомендуется есть на пустой желудок.
«Из-за банана, съеденного натощак, а точнее из-за обилия в нем калия и магния, полученных после продолжительного голода, может нарушиться кислотно-щелочной баланс крови, что потребует от организма запуска реакции для компенсации и высвобождения кислотно-буферных соединений, нормализующих pH», — объясняют нутрициологи.
Однако подобный механизм может не всегда включиться, тогда человек ощутит на себе сбои pH: ацидоз (в этом случае придется мучиться от одышки, усталости, спутанности сознания) или алкалоз (тут вероятно появление тошноты, головокружения и мышечного подергивания).
От бананов не нужно отказываться, они, действительно, очень полезные фрукты. Главное — не есть их сразу после длительного отсутствия приема пищи.
Читайте также: Как один банан может защитить сердце.
Смотрите еще: Почему вредно есть только раз в сутки.