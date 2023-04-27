В Металлургическом районе Челябинска появится новое кладбище

Участок под него уже выбран

В Металлургическом районе Челябинска организуют новое кладбище. Места для захоронений появятся между действующим Покровским кладбищем и челябинским заводом «Кемма». Выделение земли обсуждали на публичных слушаниях. У жителей Металлургического района вопросов и замечаний не было, поэтому документацию утвердили. Скоро установят границы участка.





Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска, образование нового кладбища предусмотрено генеральным планом города. Этот документ Челябинская городская дума утвердила в конце 2021 года.

«Управлением по архитектурно-градостроительному проектированию проведена работа по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Челябинского городского округа, утвержденные решением Челябинской городской думы от 9 октября 2012 года в части градостроительной зоны 01 46 в Металлургическом районе. Предусмотрено установление новой территориальной зоны Д2 — зона кладбищ. Баланс озелененных территорий соблюден», — пояснили в мэрии.





Заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов на публичных слушаниях отметил, что в Челябинске остро не хватает мест захоронений. Поэтому генеральным планом города было предложено три территории для развития кладбищ на перспективу. Одно из таких мест — в Металлургическом районе. Как будет называться новое кладбище — еще неизвестно.

Сейчас в Челябинске 11 кладбищ: Митрофановское в окружении городского бора, Успенское в Курчатовском районе, Фатеевское и Сухомесовское в Ленинском районе, упомянутое выше Покровское, Сосновское, Новосинеглазовское, Смолинское, Шершневское, Махмутовское и Градское на северо-западе.