Во время летнего сезона в Крыму работают студотряды из Челябинской области

Они соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования.

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Пока границы самых популярных туристических мест закрыты для россиян, многие люди предпочли отдых на отечественных курортах. Краснодарский край, Крым и многие города России сейчас принимают своих туристов.

И. традиционно, на летний отдых едут работать студенты из разных городов, которые трудятся официантами, барменами, аниматорами, кухонными рабочими, поварами, горничными, уборщиками территории в крупнейших отелях черноморского побережья. Не обошло это и Челябинскую область, от которой в Крым направились около 50 бойцов студотрядов. Конечно же, работают они, соблюдая все санитарно-эпидемиологические меры предосторожности.

К примеру, в одном из очень популярных гостиничных комплексов Ялты работают аж 510 представителей студотрядов из 24 регионов России. Среди них 28 человек из студенческих отрядов ЮУрГУ – Avalon и «Штиль».

«Ялта — это что-то сказочное. И даже не из-за города, а благодаря людям, с которыми ты туда едешь. Да, работа сложна, особенно в сфере услуг и ресторанного бизнеса. Но когда приходишь обратно в общежитие, наслаждаешься улыбками и объятиями своего отряда, ни капли не жалея, что попал сюда», — поделилась Мария Сысалова из отряда Avalon.

Также с июля по сентябрь еще 20 студентов отрядов МГТУ «Эспрессо» и ЧелГУ «Цезарь» будут работать сотрудниками пятизвездочного санаторно-курортного комплекса в Ялте.

А помимо трудовых будней, для молодежи проводятся онлайн-конкурсы и мероприятия, по итогам которых один из 32 отрядов получит знамя лучшего в России. К слову, студотряд Челябинской области стал в прошлом году самым лучшим.