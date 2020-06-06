Бойцы студенческих отрядов будут работать спасателями на челябинских водоёмах этим летом

Студенческие отряды вернулись в направление спасателей на водоёмах спустя несколько лет.

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Этим летом бойцы студенческих отрядов вновь будут работать спасателями на водоёмах Челябинска спустя несколько лет. В пресс-службе администрации города сайту «Первый областной» рассказали, когда студенты начнут работать и сколько человек выйдет на водоёмы.

Пока в Челябинской области действует режим повышенной готовности, студенты уже успели пройти профессиональную подготовку и успешно сдали экзамены. Сейчас будущие спасатели уже обучаются на местах, и к моменту снятия ограничений будут полностью готовы к любой ситуации.

Дарья Маркушина, боец студенческих отрядом ЮУрГУ, рассказывает, что решила стать спасателем из-за отмены целины у проводников из-за коронавируса.

«Обучение проходило в доступной и понятной форме. Пока некоторые моменты даются тяжело, но это временные трудности»,— говорит Дарья.

Всего в июне на работу выйдет 15 человек, и помогать людям в случаях ЧП на водоёмах спасатели будут всё лето.