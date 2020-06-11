Алексей Текслер открыл трудовое лето для студотрядов в онлайн-режиме

14 отрядов сдали рапорт о готовности к целине.

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Лето — самая жаркая пора для студенческих отрядов. Но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычный уклад жизни. При этом сегодня, 11 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в режиме видеоконференцсвязи открыл трудовое лето областного студенческого отряда имени Петра Сумина.

Глава региона отметил, что прошлый год для студотрядов был очень успешным. Студенты региона на сцене Большого Кремлевского дворца получили красное знамя, которое дают лучшему студотряду в России.

«Я дальше буду поддерживать вас ребята, в трудовой деятельности, организации рабочих мест для студентов. Ну и конечно огромное вам спасибо за социально-патриотические инициативы. За реализацию спортивных, творческих, волонтерских проектов, в том числе федерального уровня», — поделился Алексей Текслер.

По традиции командиры 14 отрядов сдали рапорт о готовности к целине. Глава региона передал командиру областного студотряда Юрию Болдыреву символическую путевку в новый трудовой семестр. К нему уже готовы строительные, медицинские, педагогические отряды, а также отряды спасателей, проводников и сервиса.

Алексей Текслер также поблагодарил студотряды за то, что не остались в стороне, когда во время пандемии потребовалась помощь волонтеров для ветеранов и инвалидов. Именно эти люди работали на горячей линии, раздавали горожанам медицинские маски, а также комплектовали и доставляли продовольственные наборы.