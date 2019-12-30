Во избежание отравления: сроки годности салатов назвали в Роспотребнадзоре

Из-за сложного состава они быстро приходят в негодность.

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Салаты — едва ли не самые главные блюда на новогоднем столе. Но и одни из самых скоропортящихся, поскольку в салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения. В Роспотребнадзоре рассказали, как и где необходимо хранить салаты и каков их максимальный срок годности.

Так, для того, чтобы не получить тяжёлое пищевое отправление, заправлять соусами салаты необходимо непосредственно перед подачей на стол. А хранить их рекомендуется в холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов.

«Сроки годности салатов также регламентированы: например, салаты из сырых овощей или фруктов могут хранится 18 часов, а после заправки — всего 12 часов. Такие же сроки годности салатов с добавлением мяса, птицы, копчёностей, салатов из варёных овощей»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что салаты из маринованных, солёных и квашеных овощей остаются свежими на протяжении 36 часов, а вот салаты с добавлением морепродуктов — только 12 часов. Срок годности салатов с добавлением консервированных овощей или варёных яиц — 18 часов, а после заправки ещё меньше — всего лишь 6 часов.

Следует помнить, что любой салат — это благоприятная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому, если не хотите получить тяжёлое отравление, сразу же отправляйте салаты в холодильник и не употребляйте после истёкшего срока годности.