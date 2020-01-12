Роспотребнадзор проверит челябинский детский сад в котором массово отравились дети

Сообщения о том, что заболело более 40 детей, появились в СМИ.

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Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит проверку образовательного учреждения, в котором массово отравились дети. Информация об этом поступила в ведомство 11 января 2020 года. В МБДОУ «Детский сад № 444 г. Челябинска» сразу несколько десятков детей жаловались на рвоту и понос.

«Специалистами проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, в рамках которого организован в полном объеме комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция помещений детского сада силами специализированного дезинфекционного учреждения, активное выявление больных, наблюдение за контактными, замена бригады работников пищеблока», — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» ведутся лабораторные исследования материала от больных, работников детского сада, смывов и проб, для того, чтобы установить источник инфекции.

Отметим, что ранее средства массовой информации сообщили, что в результате отравления пострадало 48 детей, посещающих данное учреждение.