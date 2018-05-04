/ Кишечная инфекция «свалила» любителей готовых салатов из супермаркетов Челябинска

Семь человек пострадали от «мимозы» и «селедки под шубой».

Сегодня, 4 мая, семь человек попали в городскую больницу с признаками пищевого отравления. Подозрение упало на некачественные салаты, купленные всеми пострадавшими в магазинах торговой сети «Лента».

Сегодня поступили люди с клиническими проявлениями острого гастроэнтерита. При сборе анамнезов выяснилось, что все поступившие употребляли салаты «мимоза» и «селедка под шубой», приобретенные в магазинах сети «Лента», в том числе и на Братьев Кашириных, а также в «Алмазе». Семь пострадавших — взрослые, поступили в ГКБ № 8. Состояние легкой и средней степени. — рассказала сайту «Первый областной» начальник Управления здравоохранения Администрации Челябинска Наталья Горлова.

Сейчас состояние пациентов оценивается как стабильное, на лечение им потребуется минимум 5 дней. Среди челябинцев не зафиксировано тяжелых случаев инфекции. Ситуация находится на контроле. Источник кишечной инфекции назван предварительно. Донесение о произошедшем отправлено в Роспотребнадзор, в ведомстве проводят эпидемиологическое расследование.