«Снимать ли пенсию?»: СМИ сообщили, что выплаты могут приостановить, если средства оставить на карте

Якобы прекратить начисления могут при отсутствии движений на счете за последние полгода.

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Федеральные средства массовой информации сообщили, что выплату пенсий могут приостановить при отсутствии движений на счете. По их словам, если денежные средства не снимали с карты, на которую происходят начисления, в течение полугода, то выплаты будут прекращены.

Данное решение мотивируют тем, что подобный алгоритм может защитить государство от начисления выплат тем, кто в них не нуждается, покинул Россию или ушел из жизни.

Однако эту информацию опровергли в ОПФР по Челябинской области.

«Информация, распространенная в СМИ, не соответствует действительности. Это не предусмотрено нашим пенсионным законодательством. Выплата пенсии производится без ограничений. При отсутствии движений на счету карты, куда начисляются деньги, выплаты не приостанавливаются», — рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела организации выплаты пенсий ОПФР по Челябинской области Ирина Архипова.

Пенсионный фонд России также официально опроверг новость о том, что отсутствие движения средств на счетах может стать причиной для прекращения выплат.

«Эта информация не соответствует действительности. Никакой приостановки выплат не происходит», — прокомментировало ситуацию федеральное ведомство для РИА-Новости.

После того, как средства переводятся на счет карты пенсионера, они считаются выплаченными и более не контролируются пенсионным фондом. Свои накопления граждане могут хранить в любом удобном для них виде.