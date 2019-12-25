«Внимательно отнестись к стройке»: Алексей Текслер прокомментировал решение проблемы с новым хирургическим корпусом

Губернатор подчеркнул необходимость проследить за реализацией проекта.

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В Челябинске уже несколько недель ведется «горячий» спор о строительстве нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы. Строительство нового здания возможно только возле ЧОДКБ, но для этого необходимо захватить небольшой участок городского бора.

Глава Челябинской области Алексей Текслер озвучил свое мнение на этого счет во время прямой линии.

«Когда встал вопрос, не было сомнений, что детская хирургия нам нужна. Мы проводили совещания, медики докладывали нам ситуацию. Мы достучались до федерального центра, нам направили 4,5 миллиарда, мы подтвердили участие, включились в нацпроект, срок реализации был поставлен до 2024 года. Начать строительство мы должны после того, как будет готов проект, к 2021 году», — отметил губернатор.

Однако Алексей Текслер подчеркивает важность восстановления городского бора, к которому будет прирезан участок, превышающий тот, что будет отдан под строительство.

«На той территории, которые будут возле здания, также необходимо беречь деревья. Высадить крупномерные деревья, которые многократно бы компенсировали потери при строительстве. Саму же стройку нужно вести при наблюдении общественников, внимательно наблюдая с самого начала за строителями», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что во время реализации данного проекта необходимо нанести минимальный ущерб природе.