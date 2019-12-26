Детские хирурги объяснили необходимость строительства нового корпуса на территории Медгородка

Отделения нельзя располагать в разных районах — больница должна быть цельным организмом.

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Старый хирургический корпус, построенный в СССР, слишком тесен для оперативной деятельности, изначально здание вообще планировали под родильный дом. Расположение рядом нового корпуса повысит уровень челябинской медицины и облегчит работу специалистам.

«Хирургический корпус должен быть на территории нашей больницы, потому что оказание детям медицинской помощи является мультидисциплинарным. Нельзя создавать себе проблемы, как в Советском Союзе, чтобы баня с раздевалкой стояли через дорогу. Мы работаем одной командой, не может один узкий специалист спасти одного ребенка, необходим штат врачей. Мы прооперируем — это половина успеха, а кто его будет выхаживать дальше?», — комментирует главный детский нейрохирург Челябинской области, заведующий отделением нейрохирургии ЧОДКБ Герман Сафронов.

Специалисты больницы всегда стремятся к высококвалифицированному качеству оказания медицинских услуг, например, смертность новорожденных детей от различных пороков с 2008 года удалось снизить с 95% до 15%. Смертность от травматизма уменьшилась в 12 раз в сравнении с прошлым годом. Ставить корпус в другом районе просто опасно: операции на головном мозге сопровождаются большой кровопотерей, в случае удаленности от Областной станции переливания крови, время сыграет против врачей. Также доказано, что новорожденные дети не способны сохранять температуру тела, а снижение ее на 1 градус при транспортировке увеличивает летальность на 50%.

«Корпус должен быть на территории Областной больницы. Хирургия развивается очень быстро, но без поддержки соматических отделений, она не может существовать», — говорит главный детский хирург Челябинской области, заместитель главного врача по хирургии ЧОДКБ Николай Ростовцев.

В новом корпусе планируется 12 операционных для каждого направления детской хирургии: неонатальной, торакальной, сосудистой, урологической, травматолого-ортопедической, челюстно-лицевой, лор- и нейрохирургии. Строительство нового корпуса на территории больницы, выведет челябинскую медицину на высший уровень. Медики считают, что корпус не только нужно строить, его уже давно пора было ввести в эксплуатацию. А возведение отделения в другом районе приведет к настоящей катастрофе и поставит под угрозу много детских жизней.

Строительство нового детского хирургического корпуса на территории Областной больницы вызывает много споров среди общественности, поскольку под застройку определяют участок соснового бора. Однако на выбранной площади в 4,2 га в основном расположен валежник и сухостой, кроме того на территории нового корпуса планируют высадить крупномеры, которые компенсируют все возможные потери при строительстве.