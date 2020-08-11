Алёнушке вернули голову: Скульптуры, поврежденные вандалами в Серпиевском заказнике, восстановили

Сказочных героев, расположенных на тропе, разрушили еще в конце весны.

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В Серпиевском заказнике, расположенном на территории Челябинской области, восстановили фигуры, разрушенные вандалами. Еще в конце весны скульптуры литературных героев, расположенных на «Тропе сказок», были разрушены вандалами. Специалисты восстановили любимых детских персонажей.

«Скульптуры „Аленушка“ и „Серебряное копытце“ на территории „Тропы Сказок“ в Серпиевском заказнике вандалы повредили в конце весны. Сейчас объекты восстановили, и они снова могут радовать малышей и их родителей. В ОГУ „Особо охраняемые территории Челябинской области“ призывают посетителей экологических троп с уважением относиться к чужому труду и ценить старания мастеров», — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Посетить «Тропу сказок» в Серпиевском заказнике можно заранее записавшись на экскурсию. Подробную информацию можно найти на сайте ОГУ «ООПТ».