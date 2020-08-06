В выходные проверят отдыхающих на особо охраняемых озерах Челябинской области

Туристам, которые жгут костры и оставляют мусор, грозят штрафы.

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В выходные усилят рейды на особо охраняемых озерах Челябинской области. Проверки пройдут на озерах Тургояк, Увильды, Аракуль, Еловое, а также на Аргазинском водохранилище.

По мнению специалистов Минэкологии региона, именно на эти водоемы часто приезжают отдыхать туристы из других городов. Некоторые из них могут не знать, что находятся на территории памятников природы. Нарушители рубят деревья и кусты, разводят костры, мусорят и паркуют машины в охранной зоне.

«Мы призываем граждан оставлять машины за пределами 50-100 метров от охраняемых водоемов. Также просим не оставлять мусор, не портить и не сносить зеленые насаждения с целью заготовки дров, не устраивать шумные вечеринки с запусками фейерверков и сопровождением громкой музыки и бережно относиться к природе», — призывает замминистра экологии региона Виталий Безруков.

В случае нарушения данных требований, отдыхающих могут оштрафовать.