«Внеурочный визит»: первый снег выпал в Челябинской области

Приближающуюся зиму ощутили на себе жители горных районов региона.

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В Челябинской области сегодня ночью, 21 сентября, выпал первый снег. Жители Златоуста и Сатки поделились фотографиями с осадками в социальных сетях.

По традиции, первым снег пришел на Уреньгу, в «Таганай» и «Зюраткуль». В большей части территорий зимние осадки растаяли сразу, не успев образовать покров. Сотрудники нацпарка «Таганай» же утром поделились фотографиями заснеженных угодий.

«На Таганай заглянула зима. Надеемся, этот „внеурочный“ визит не затянется. По крайней мере, в прогнозах уже к пятнице „стойкий“ плюс и солнце», — рассказали в телеграм-канале парка.

Жители Сатки сообщили, что не во всем городе снег шел с одинаковой силой.

«Некоторые машины едут утром прямо со снежными „шапками“ на крышах. Но это не везде. По всей видимости, сильнее „зацепило“ тех, кто живет в районе телевышки, там гора, у них, скорее всего, и снега больше было», — рассказал житель Сатки «Первому областному».

Меж тем синоптики прогнозировали заморозки в низинах и горных районах. В некоторых местах температура воздуха могла понизиться до минус 3 градусов по Цельсию.